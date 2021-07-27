Радниця ректора столичного вишу «торгувала» дипломами

СБУ заблокувала корупційну схему в одному із приватних закладів вищої освіти. Радниця ректора за хабарі «гарантувала» одержання дипломів про закінчення вишу без фактичного навчання і складання іспитів.

Правоохоронці затримали посадовицю у Києві на одержанні чергової частини неправомірної вигоди.

За даними слідства, посадовиця налагодили корупційний механізм одержання грошей від здобувачів вищої освіти. За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у поновленні у виші і одержанні випускних дипломів поза встановленими вимогами навчальної програми.

Вартість «послуг» стартувала від 1,5 тис. доларів.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів передачі неправомірної вигоди.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації протиправної діяльності.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури.

СБУ