Раніше судимого жителя Одещини викрили у вбивстві товариша

Зловмисник у стані алкогольного сп’яніння задушив потерпілого, а щоб відвести від себе підозру, сам подзвонив до поліції.

Зловмисник переконував правоохоронців, що повернувся додому, який орендував разом із приятелем, та знайшов його вже мертвим. Проте, висновки судово-медичної експертизи показали, що небіжчик помер від асфіксії.

У ході розслідування поліцейські встановили справжній перебіг подій: під час застілля між сусідами виникла сварка через те, що потерпілий нібито неналежним чином вів спільний побут. Словесна суперечка переросла у бійку, в ході якої правопорушник схопив USB-кабель та удавив товариша.

Зрозумівши, що ввести слідство в оману йому не вдалося, зловмисник зізнався у скоєному. З місця події поліцейські вилучили речові докази, зокрема знаряддя вбивства, а фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурант вже має судимість за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Тепер його чекає правова відповідальність, передбачена частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — за скоєння умисного вбивства чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(За матеріалами територіального відділу поліції)