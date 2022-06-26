Раніше судимого жителя Сарненського району затримали за смертельне побиття односельця

52-річний мешканець села Немовичі перебуває на обліку у поліції, адже у листопаді торік умовно-достроково звільнився із місць позбавлення волі, де десять років відбував покарання за умисне вбивство односельчанки: спочатку жінку забив, а потім тіло вкинув у криницю.

24 червня, близько сьомої ранку 43-річна жінка повідомила до поліції, що на порозі сусідського будинку без ознак життя лежить 49-річний господар. Слідчо-оперативна група оглянула помешкання — слідів, які б вказували на скоєння злочину, не виявила. Тіло відправили на експертизу.

Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть чоловіка настала внаслідок травматичного шоку, гострої масивної крововтрати, тупої травми живота із ушкодженням майже всіх органів, переломів ребер, що призвело до пневмотораксу.

Поліцейські поспілкувалися зі співмешканкою загиблого — 41-річною жителькою села Немовичі, яка розповіла про події 23 червня.

Жінка пояснила, що впродовж дня вона з чоловіком та його товаришем, 52-річним односельцем, у будинку останнього розпивали алкогольні напої. Увечері, повертаючись додому, співмешканець почав ображати жінку та бити, тож від кривдника вона втекла до 52-річного знайомого.

Запідозривши, що дружина може перебувати саме там, 49-річний чоловік прийшов до товариша. Там між чоловіками виник конфлікт, в ході якого 52-річний чоловік ногами наніс множинні удари товаришу по тулубу.

Аби приховати сліди, уночі заніс побитого сусіда до його будинку, а жінці наказав мовчати, пригрозивши розправою.

52-річного жителя села Немовичі затримали у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За скоєне йому загрожує черговий строк — до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області