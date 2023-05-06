Раніше судимого чоловіка викрили у причетності до десятків фактів крадіжок з банківських карток

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На рахунку підозрюваного – 32 епізоди викрадення коштів з рахунків громадян. Кількість встановлених потерпілих по всій Україні – 23 людини.

Зловмисник телефонував громадянам та представлявся співробітником одного з телефонних операторів. Далі дізнавався особисті дані особи, отримував доступ до сім-карти та електронного банківського кабінету. Надалі здійснював зняття коштів за допомогою електронного сервісу або здійснював безготівкову оплату товарів.

поліцейські кривого рогу викрили раніше судимого чоловіка у причетності до десятків фактів крадіжок з банківських карток

Слідчі та оперативники Криворізького районного управління поліції за участі працівників відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області провели ряд слідчих дій та задокументували злочинну діяльність фігуранта. Ним виявився 34-річний містянин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення нарко- та майнових злочинів.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 361 та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

5 травня Центрально-Міським районним судом м. Кривого Рогу зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі заходи відбулися під процесуальним керівництвом Криворізької центральної окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області 
за матеріалами Криворізького районного управління поліції

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