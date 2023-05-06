Раніше судимого чоловіка викрили у причетності до десятків фактів крадіжок з банківських карток

На рахунку підозрюваного – 32 епізоди викрадення коштів з рахунків громадян. Кількість встановлених потерпілих по всій Україні – 23 людини.

Зловмисник телефонував громадянам та представлявся співробітником одного з телефонних операторів. Далі дізнавався особисті дані особи, отримував доступ до сім-карти та електронного банківського кабінету. Надалі здійснював зняття коштів за допомогою електронного сервісу або здійснював безготівкову оплату товарів.

Слідчі та оперативники Криворізького районного управління поліції за участі працівників відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області провели ряд слідчих дій та задокументували злочинну діяльність фігуранта. Ним виявився 34-річний містянин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення нарко- та майнових злочинів.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 361 та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

5 травня Центрально-Міським районним судом м. Кривого Рогу зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі заходи відбулися під процесуальним керівництвом Криворізької центральної окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції