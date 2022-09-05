Раніше судимому рівнянину суд призначив ще 5 років колонії за 7 крадіжок

Упродовж більше як два місяці 32-річний житель обласного центру викрав майна на понад 20 тисяч гривень. Вирок іще не набрав законної сили, тож сторона захисту може подати апеляцію.

Будучи тричі раніше судимим за крадіжки, незаконне заволодіння транспортним засобом, 32-річний рівнянин знову скоїв сім майнових злочинів.

Під руку крадія потрапляло все,що перебувало у вільному доступі – п’ять велосипедів, шуруповерт та мобільний телефон. Крадене продав, а кошти витрачав на життя. Оперативники викрили зловмисника на черговому злочині, а слідчі повідомили про підозру. На період досудового розслідування підозрюваному обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою та помістили у слідчий ізолятор, де він перебуває досі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області