Раніше виправданого ексберкутівця Хандрикіна посадять на 6 років. Якщо знайдуть

Апеляційний суд скасував виправдовувальний вирок.

У четвер 21 грудня Київський апеляційний суд скасував виправдовувальний вирок харківському беркутівцю Андрію Хандрикіну і засудив його до 6 років ув’язнення, – пише видання Watchers.

Ексберкутівця з Харкова Андрія Хандрикіна звинувачували у катуванні двох учасників Революції Гідності біля стадіону імені Лобановського 20 січня 2014 року. Тоді співробітники “Беркуту” скинули з колони стадіону і побили двох активістів — Владислава Цилицького і Михайла Нискогуза. У матеріалах справи зазначається, що 23-річного Цилицького побили до втрати свідомості, а 17-річного Нискогуза роздягли догола на морозі і всадили йому ніж у стегно.

Згідно версії слідства, за попередньою змовою із іншими працівниками міліції, Хандрикін бив і катував активістів з метою їх залякування.

У 2019 році Дніпровський районний суд Києва виправдав Хандрикіна. Щодо інших двох учасників, які разом з Хандрикіним проходили у цій справі – Артем Войлоков та Владислав Мастега – вони втекли до росії разом з групою беркутівців, які обвинувачуються тяжких злочинах щодо протестувальників на Майдані, зокрема і вбивствах.

Сам Хандрикін до 2023 року продовжував працювати у поліції Харкова.

Під час розгляду апеляційної справи прокурор Денис Іванов наполягав на скасуванні виправдувального вироку беркутівця та застосувати міру покарання у вигляді 8 років увʼязнення.

Представники потерпілих також вимагали увʼязнення Хандрикіна на 8 років, враховуючи тяжкість вчиненого злочину.

Адвокатка Хандрикіна Наталя Вознюк просила залишити вирок без змін, а саме залишити підсудного у статусі виправданого. Сам Хандрикін не зміг чітко сформулювати свої думки.

Зрештою, колегія суддів ухвалила: “Вирок Дніпровського райсуду Києва скасувати. Постановити новий, яким визнати Хандрикіна винуватим та призначити покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. Цивільні позови залишити без задоволення”.

Тепер, за інформацією представника потерпілих Антона Диканя, правоохоронці повинн оголосити в розшук підсудного Хандрикіна з метою подальшого затримання та транспортування його до місця відбування покарання, адже на судове засідання 21-го грудня він не зʼявився.

Як пише видання Watchers Андрій Хандрикін не з’являвся на розгляд апеляції ні 1 травня 2023 року, ні 29 травня. Тоді, за клопотанням прокурора, суд погодився оголосити у розшук беркутівця.

Фото: Watchers

Згодом, у серпні 2023-го, Хандрикіна зняли з розшуку і розгляд справи відновився. За словами прокурора Дениса Іванова, підсудний зʼявився на одне із засідань самостійно, саме тому розгляд справи поновили.