Рашисти знуву розстріляли беззбройного бійця ЗСУ – Лубінець

Окупанти зняли страту на відео.

Російські військові знову розстріляли полоненого бійця Сил оборони України. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

“В окупантів немає межі цинізму та жорстокості. Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна”, – розповів омбудсман.

За його словами, окупанти зняли страту на відео та поширили у соцмережі. Він заявив, що це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї ведення війни. Також він направив лист до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН щодо цього випадку.

Як уточнили в Офісі генерального прокурора, 9 листопада в одному з Telegram-каналів з’явилося відео, на якому видно, як російські військові захопили пораненого українського військовослужбовця. Беззбройного солдата, який лежав на землі, окупанти розстріляли впритул.

За фактом воєнного злочину відкрито досудове розслідування. Тривають слідчі дії. // Дзеркало тижня