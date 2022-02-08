Рецидивіст, який ґвалтував жінок в парку «Сирецький гай», сяде ще на 11 років

Шевченківський районний суд Києва виніс вирок чоловікові за грабіж у поєднанні з насильством і замах на зґвалтування.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 26 січня.

24 листопада 2017 року приблизно о 20 год. 10 хв потерпіла йшла до метро через лісопаркову зону «Сирецький Гай». Там на неї напав незнайомець, схопив ззаду і потягнув до лісових насаджень, де, погрожуючи насильством, відібрав 400 гривень. Потім зловмисник закрив їй рот своєю рукою, розстібнув штани, торкався грудей і, погрожуючи застосуванням інфікованої медичної голки, намагався вступити у статеві зносин. Потерпіла почала чинити опір та кликати про допомогу. У цей час злочинець почув наближення перехожих, злякався і втік.

Свідком події стала співробітниця поліції, яка під час чергування отримала виклик про допомогу. Згодом у суді вона розповіла, що чула в парку крики та між деревами побачила на землі чоловіка, який лежав на жінці. Підозрюваний почав тікати. Поліцейська та її напарники погналися за ним, але не зловили.

На місці злочину підібрали рукавичку, на якій було ДНК нападника. Чоловік неодноразово судимий за насильницькі і корисливі злочини з 1993 року.

Обвинувачений вину в розбійному нападі визнав повністю, але заперечував, що хотів зґвалтувати жінку. Однак суд вважає, що його показання спростовуються потерпілою і співробітниці поліції.

За даними подіями суд призначив покарання — 5 років позбавлення волі. Але раніше чоловік вже скоїв щонайменше 5 аналогічних нападів в цьому ж парку.

Так, у жовтні 2017-го у вечірній час, ховаючи зовнішність під маскою, із застосуванням фізичного насильства та погроз, він задовольнив статеву пристрасть неприроднім способом. Протягом квітня-липня 2018 року він залишався на свободі і встиг зґвалтувати ще чотирьох жінок у «Сирецькому гаю».

У лютому 2020-го Подільський райсуд Києва за п’ять випадків нападів на жінок в закритому засіданні засудив цього громадянина до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

З урахуванням попереднього вироку остаточне покарання складатиме 11 років ув’язнення.