Рецидивиста, укравшего у интернет-торговцев имущество, посадили на 5 лет

Украинец, имевший ранее судимости по статье мошенничество, решил продолжить свои нетрудовые подвиги. Выбрав через интернет жертву, он сделал оптовый заказ на электронную технику, в который входили смартфоны Meizu, игровые приставки PS4, ноутбуки ASUS, телевизоры Samsung, а также фото и видеотехника, автомобильные аудиосистемы. Общая стоимость заказа составила 198 723 грн.

Пообщавшись с продавцом по телефону, мошенник попросил прислать заказ на отделение Новой Почты в Виннице.

Зная полное имя продавца, преступник явился в отделение Новой Почты в городе Бердичев, Житомирской области и предъявив поддельный паспорт гражданина Украины, на имя своей жертвы, он подписал заявление о том, что он (отправитель) отказывается от обратной пересылки денег от получателя.

После этого, преодолев 86 километров от Бердичева до Винницы, он пришел на Новую Почту в Виннице и бесплатно завладел ценным отправлением. Причем, воспользовался при этом другим поддельным документом на вымышленное имя, которое указал при заказе.

Не видя причин прекращать столь легкое и прибыльное занятие, уже в следующем месяце аферист нашел следующую жертву, у которой оформил заказ на автомобильную электронику, общей стоимостью 106,798 гривен.

Схема использовалась та же. Заказ, оформленный на вымышленное имя, должен был поступить в город Бар, Винницкой области. За день, перед его получением, мошенник снова пришел с поддельными документами в отделение Новой Почты в Бердичеве, с заявлением о том, что он (отправитель) отказывается от обратной пересылки денег. А на следующий день он снова беспрепятственно завладел грузом.

Финальный эпизод рецидивиста оказался самым прибыльным и, как ни странно, он не был связан с электроникой. На сайте OLX мошенник нашел объявление о продаже 1,5 тонны орехов на сумму 312 тысяч гривен.

Чтобы завладеть орехами, преступник приехал в село Гоща Ровенской области, где предъявил сотрудникам Новой Почты поддельный паспорт на имя отправителя груза и подписал отказ от обратной пересылки денег за груз.

После этого он отправился в город Сарны Ровенской области, где снова бесплатно получил свой груз орехов на сумму 312 тысяч гривен. Однако в этот раз фортуна изменила джентльмену удачи, и в тот момент, когда он загружал коробки с орехами в свой фургон, его задержали сотрудники полиции, которые уже некоторое время шли по следу характерной схемы преступления.

Как показала экспертиза, поддельные документы, при помощи которых преступник проворачивал свои дела, были подделаны при помощи обычного принтера. Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, оценивается, как особо крупный.

По совокупности трех эпизодов, за мошеннические действия, осуществленные повторно и за подделку и использование поддельных документов, махинатору суд назначил ему наказание 5 лет лишения свободы.