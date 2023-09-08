Рецидівіст «продав» чужий будинок за 200 тисяч гривень

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, чоловік, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за майнові злочини, маючи незняту і непогашену судимість, знову порушив закон.

У червні цього року підозрюваний познайомився з жінкою, яка йому розповіла, що має на меті придбати приватне домоволодіння. Зловмисник швидко зорієнтувався, побачивши можливість для наживи, і повідомив, що якраз має знайомих, які продають будинок, розташований в одному із селищ Богодухівського району, за 200 тисяч гривень.

Підозрюваний повідомив потерпілій, що наразі в цьому будинку проживають люди, тому внутрішню обстановку показати немає можливості, але показав будівлю з вулиці.

У подальшому, використовуючи психологічні прийоми і маніпулюючи, шахрай під різними приводами висловлював необхідність передати йому гроші то у якості завдатку, то для переоформлення документів. Потерпіла, довіряючи «продавцю», перераховувала гроші на рахунок підозрюваного частинами.

У такий спосіб зловмисник ошукав свою жертву на майже 200 тис. грн.Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі співробітниками Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура