Рецидивіст у шахрайський спосіб видурив у львів’янки значну суму коштів

Як встановили правоохоронці, 83-річна пенсіонерка передала незнайомцю, який представився лікарем, 147 тисяч гривень та 800 доларів США нібито для проведення термінової операції її доньці, яка, за словами зловмисника, отримала травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Невідомий чоловік зателефонував до потерпілої, представився лікарем та повідомив, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, отримала травми і для проведення їй термінової операції необхідні гроші. Пенсіонерка повірила у цю вигадану історію і в подальшому до неї додому приїхав незнайомець, якому вона передала кошти у сумі 147 тисяч гривень та 800 доларів США. Проте, невдовзі жінка з’ясувала, що в аварію її донька не потрапляла, а насправді вона стала жертвою шахрая.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, а також оперативники Управління карного розшуку та співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 44-річний львів’янин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Проведеними заходами правоохоронці встановили його місцеперебування та, під час санкціонованого обшуку, виявили та вилучили речові докази причетності до вчинення цього злочину.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області