У Харкові жінка пограбувала перехожого

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру харків’янці за фактом грабежу, вчиненого в період воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 червня 2022 року в Харкові на пр. Гагаріна жінка підбігла до перехожого та зірвала з його шиї золотий ланцюжок, після чого втекла з місця події.

Завдяки небайдужим свідкам та оперативним діям правоохоронців особу зловмисниці швидко встановлено.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура