У столиці уродженця Кіровоградщини судитимуть за побиття знайомого

Між чоловіками існував довготривалий конфлікт на ґрунті ревнощів до їх спільної знайомої. Під час випадкової зустрічі порушник вдарив свого опонента, від чого останній впав та травмувався. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія трапилась у грудні минулого року. Тоді до Подільського управління поліції надійшло повідомлення про конфлікт біля кафе на вулиці Галицькій.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що потерпілий відпочивав у кафе разом із своїми друзями. Через деякий час чоловік вийшов на вулицю та зустрів свого знайомого, в якого попросив цигарку. Оскільки між чоловіками існував довготривалий конфлікт, то зловмисник, не вагаючись, одразу вдарив свого опонента рукою в обличчя, від чого останній втратив рівновагу та впав зі східців. На скоєному порушник не зупинився та ще декілька раз вдарив чоловіка ногою по голові та тулубу, завдавши знайомому тяжких тілесних ушкоджень.

Працівники карного розшуку встановили, що до побиття киянина причетний 42-річний уродженець Кіровоградської області, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисне вбивство.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом для прийняття рішення до Подільського районного суду міста Києва. До оголошення вироку підозрюваний перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва