Рецидивіст відправиться за ґрати ще до 6 років за угон авто

Чернівецька окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно 44-річного жителя Чернівців, який незаконно заволодів транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України). Його засуджено до 6 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 13 травня цього року, перебуваючи на вулиці Смотрицького у Чернівцях, чоловік в стані алкогольного сп’яніння, скориставшись відсутністю сторонніх осіб та власника, заволодів його автомобілем марки «Renault Kangoo».

Даний громадянин раніше неодноразово судимий за корисливі злочини.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька окружна прокуратура