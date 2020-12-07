Резонансне вилучення паливно-мастильних матеріалів та транспортних засобів на ₴29 млн.

Як повідомлялось раніше, у м. Києві було викрито незаконну схему діяльності підприємства-імпортера палива.

В ході розслідування кримінальних проваджень було встановлено незаконний обіг підакцизних товарів та виявлено факт ухилення від сплати податків посадовими особами.

На підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, 1-3 грудня 2020 року працівниками Головного управління ДФС у м. Києві в рамках проведення операції «Акциз-2020» було здійснено ряд обшуків складських приміщень та території нафтосховища, що використовується ТОВ “М” (умовна назва).

Проведеними заходами з незаконного обігу вилучено та в подальшому арештовано товарно-матеріальні цінності, в тому числі 206 тис. літрів ДП, 32 сідлових тягачі, та 34 спеціалізовані причепи цистерни загальною орієнтованою вартістю понад 29 млн. грн.

Слідство триває

Державна фіскальна служба України