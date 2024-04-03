Судитимуть зловмисника, який підпалив дві крамниці та зберігав вдома боєприпаси

У червні минулого року правоохоронці отримали повідомлення про загоряння кіоску, розташованого у селищі Першотравенську Баранівської громади. За висновком співробітників ДСНС, причиною пожежі став підпал.

Правоохоронці з’ясували, що тоді вогнем було пошкоджено торговий павільйон та споруду для провадження підприємницької діяльності, а приміщення належить 40-річному місцевому жителю.

Провівши низку необхідних заходів, поліцейські встановили, що правопорушення вчинив 47-річний житель селища. За місцем проживання чоловіка провели невідкладні слідчі дії та вилучили речові докази. Він достеменно не пояснив мотиви своїх вчинків.

У ході подальшого досудового розслідування поліцейські з’ясували, що причетний до події, змочивши шматок тканини пальним, поклав його під стіну будівлі та підпалив. Впевнившись, що полум’я почало поширюватись, він пішов геть.

Крім того встановлено, що фігурант підпалив ще один магазин, розташований на одній із вулиць селища. Він завчасно підготував кілька скляних пляшок з тканиною, попередньо заповнивши їх пальним, та кинув у вікно крамниці. У результаті вогнем було пошкоджено заклад та майно, що знаходилось в ньому – будівельні інструменти та матеріали.

Окрім того за місцем проживання обвинуваченого поліцейські провели обшук, у ході якого в одній із кімнат будинку виявили пів сотні набоїв калібру 5,6 мм. Власник пояснив, що все це залишилось йому у спадок від батька.

Слідчі Звягельського районного відділу, зібравши необхідні докази, оголосили чоловікові про підозри у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Днями обвинувальний акт було скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства чоловікові за такі дії може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Звягельський районний відділ поліції