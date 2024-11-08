Шахраї ошукали мешканку Прикарпаття на суму понад 47 тисяч гривень
Заявниця хотіла придбати товар в інтернеті, однак потрапила в пастку афериста.
До поліцейських відділення поліції № 3 м. Галич звернулася 42-річна мешканка Галицької територіальної громади. Жінка повідомила, що потерпіла від шахраїв.
Як з’ясували правоохоронці, заявниця хотіла придбати автозапчастини в мережі. Жінка знайшла оголошення, зв’язалася з продавцем, який назвався Юрієм, та скинула кошти на банківську карту особи – 47500 гривень. Однак товар так і не отримала, а продавець на зв’язок більше не виходить.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Поліція Прикарпаття нагадує:
– завжди перевіряйте адресу сайту;
– в жодному разі не здійснюйте передоплату;
– зберігайте всі документи, надані продавцем, а також електронне листування, у разі виникнення непорозумінь вони стануть вашим підтвердженням здійснення покупки;
– обов’язково читайте відгуки про продавця;
– наполягайте на післяплаті (якщо товар дорогий), а у разі відмови запропонуйте аванс у розмірі 50-100 гривень, щоб продавець був упевнений у ваших намірах;
– якщо ви відчуваєте, що вас хочуть обшахрувати – краще не ризикувати.
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet