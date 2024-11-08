Шахраї ошукали мешканку Прикарпаття на суму понад 47 тисяч гривень

Заявниця хотіла придбати товар в інтернеті, однак потрапила в пастку афериста.

До поліцейських відділення поліції № 3 м. Галич звернулася 42-річна мешканка Галицької територіальної громади. Жінка повідомила, що потерпіла від шахраїв.

Як з’ясували правоохоронці, заявниця хотіла придбати автозапчастини в мережі. Жінка знайшла оголошення, зв’язалася з продавцем, який назвався Юрієм, та скинула кошти на банківську карту особи – 47500 гривень. Однак товар так і не отримала, а продавець на зв’язок більше не виходить.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття нагадує:

– завжди перевіряйте адресу сайту;

– в жодному разі не здійснюйте передоплату;

– зберігайте всі документи, надані продавцем, а також електронне листування, у разі виникнення непорозумінь вони стануть вашим підтвердженням здійснення покупки;

– обов’язково читайте відгуки про продавця;

– наполягайте на післяплаті (якщо товар дорогий), а у разі відмови запропонуйте аванс у розмірі 50-100 гривень, щоб продавець був упевнений у ваших намірах;

– якщо ви відчуваєте, що вас хочуть обшахрувати – краще не ризикувати.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини