Рівнянин через помсту намагався підпалити автомобіль опонента

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури жителю Рівного повідомлено про підозру в замаху на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що 41-річний чоловік, з мотивів помсти через попередньо виниклий конфлікт з іншим чоловіком, намагався шляхом підпалу знищити автомобіль останнього, який був припаркований у дворі житлового будинку на одній із центральних вулиць Рівного. Легкозаймисту суміш він завчасно придбав на одній із АЗС області.

Проте, завдяки небайдужим громадянам, які знаходилися поруч місця події, полум’я було ліквідовано. Шкоди автомобілю завдано не було.

Наразі, Рівненським міським судом розглядається клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється працівниками Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури