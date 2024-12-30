Рівнянин купив телефон за підроблені доларові купюри

49-річний чоловік раніше потрапляв в поле зору правоохоронців, зокрема за вчинення хуліганства, за що й перебував у державному розшуку.

Поліцейські встановили, що 36-річна жителька обласного центру в інтернеті розмістила оголошення про продаж свого мобільного телефону за 1100 доларів. Майже одразу з’явився покупець.

8 грудня на вулиці Дубенській чоловік передав жінці 22 купюри номіналом 50 доларів. Через декілька годин рівнянка їх вирішила обміняти у обміннику валют, де їй і повідомили про підробку.

Працівники управління карного розшуку та Рівненського РУП, спільно з кримінальним аналізом, за технічної підтримки департаменту муніципальної варти Рівненської міської ради встановили особу шахрая: ним виявився 49-річний рівнянин.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили у нього нарізки цифр 50, які він клеїв на справжні 5 доларів та таким чином підроблював валюту.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили 49-річному жителю Рівного про підозру у вчинені злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Крім того, за результатами експертиз вирішуватиметься питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ст.199 КК України (виготовлення або збут підроблених грошей).

Відділ комунікації поліції Рівненської області