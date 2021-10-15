РНБО ввела санкції проти 237 організаторів псевдовиборів у Криму і на Донбасі

Також під українські санкції потрапила російська мережа магазинів MERE.

Про це йшлося на брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова за результатами засідання ради сьогодні, 15 жовтня.

“Було прийняте рішення (про санкції) відносно тих людей, які безпосередньо забезпечували роботу по виборах на території Криму і Донецької і Луганської області”, — заявив Данілов.

Він також уточнив, що це продовження санкційної політики України щодо агресора і цього разу йдеться про список з 237 людей.

Перший пакет санкцій проти причетних до проведення так званих “виборів” у Держдуму Росії на окупованих територіях РНБО запровадила 17 вересня.

Також на засіданні РНБО затвердили санкції проти російської мережі дискаунтерів MERE, яка вже не зможе працювати на українській території. Данілов пояснив, що ця мережа потрапила під санкції, оскільки її супермаркети працюють в окупованому Криму. // Діло