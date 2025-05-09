Родина «МСЕКині» Крупи продовжує виводити активи з-під арешту. Слідство… не заперечує

Цього разу пощастило компанії невістки та племінника чоловіка підозрюваної ексголови МСЕК

Вищий антикорупційний суд скасував арешт корпоративних прав ТОВ «СКМ Вест Груп» (профіль – оптова торгівля молочними продуктами), що належить до групи родини Тетяни Крупи, підозрюваної у незаконному збагаченні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Адвокати власників фірми, невістки Катерини Крупи та племінника чоловіка підозрюваної Андрія Бомка майже одночасно подали клопотання про скасування арешту майна. При цьому розгляд справи відбувся без участі представників володільців майна і детектива НАБУ. Водночас детектив зазначив, що не проти задоволення вказаних клопотань.

«Беручи до уваги те, що арешт на відповідне майно було накладено з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, відсутність у детектива заперечень щодо скасування такого арешту, то на переконання слідчої судді наразі у застосуванні арешту названого майна потреба відпала», – вирішила Феміда.

Треба наголосити: наприкінці січня 2025 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядала питання скасування арештів з низки фірм родини Крупи і відмовила у задоволенні клопотань адвокатів. Тоді ж апеляція дійшла висновків: родичі родини Тетяни Крупи систематично здійснювали між собою правочини щодо переоформлення володіння корпоративними правами підконтрольних їм підприємств. На думку суду, зазначені правочини вчиняються без видимої господарської мети (отримання прибутку) і скоріше закріплюють розподіл володіння корпоративними правами між окремими членами родини.

Також апеляційна палата звернула увагу на несуттєву номінальну вартість корпоративних прав ТОВ «СКМ Вест Груп» (всього 100 грн, по 50 грн внесли Катерина Крупа і Андрій Бомок), що «свідчить про мінімальне втручання з боку держави в майнові інтереси власників з огляду на суспільний інтерес у цій справі».

Нагадаємо, що корпоративні права ТОВ «СКМ Вест Груп» було арештовано 17 жовтня 2024 року у рамках кримінального провадження за підозрою колишній голові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі у незаконному збагаченні.

Як повідомляв «Главком», 29 квітня антикорупційний суд скасував арешт майна хмельницького ТОВ «Мельникова», яке має зв’язки з сім’єю ексголови МСЕК Тетяни Крупи. Це дасть можливість ТОВ «Мельникова» розгорнути будівництво багатоповерхових будинків у Хмельницькому.

Як відомо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдалася до суттєвого зменшення розміру застави (з 230 млн грн до 130 млн грн) підозрюваній колишній голові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі, оскільки сторона обвинувачення не надала доказів ефективного досудового розслідування.

Водночас апеляція констатувала: на момент перегляду запобіжного заходу арештовано не всі активи підозрюваної та членів її сім’ї. Зокрема, під арештом вилучена готівка, 16 об’єктів нерухомості, вісім автомобілів, 33 земельні ділянки; а також 78 об’єктів нерухомості, п’ять автомобілів, корпоративні права одного товариства, банківські рахунки, які належать родині підозрюваної (матері невістки, рідній сестрі підозрюваної, рідній сестрі чоловіка).

Поза арештом, як стверджує суд, знаходиться понад 30 об’єктів нерухомості, які належать підозрюваній та членам її сім`ї. Вказане майно набуто у власність до початку листопада 2020 року – періоду, коли Тетяна Крупа стала депутаткою Хмельницької облради.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім’я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Крім цього, у квітні 2025 року після повної перевірки двох електронних декларацій Тетяни Крупи НАЗК звернулося до НАБУ, вбачаючи склад злочину за ч.2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Умисне декларування завідомо недостовірних відомостей»).

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що відшукана правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.