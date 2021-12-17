Посадовців Білгород-Дністровського прикордонного загону судитимуть за розтрату бюджетних коштів

Слідчі ДБР за сприяння ДВВБ Держприкордонслужби завершили досудове розслідування стосовно начальника Білгород-Дністровського прикордонного

загону та його заступника, які розтратили державні гроші, призначенні на ремонт адмінбудівлі.

У грудні 2018 року посадовець, у змові зі своїм заступником та начальником житлово-експлуатаційного відділення, підписав підроблені акти

виконаних ремонтних робіт адміністративної будівлі.

В актах було вказано, що на ремонт витратили 330 тисяч гривень, хоча його зробили власноруч працівники прикордонного загону.

Таким чином, начальник прикордонного загону обвинувачується у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у великих

розмірах, та у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України), а його заступник та начальник житлово-експлуатаційного відділення – у розтраті

майна та пособництві службовому підробленню (ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України).

Підприємець обвинувачується у пособництві в розтраті майна та підробленні документів, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

Усім загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері, оперативний супровід – ДБР та Держприкордонслужба.

ДБР