Романтичне листування закінчилося для жительки Бердичева спустошенням гаманця

У середині травня 47-річна містянка почала онлайн-переписку з «іноземним лікарем». Вже за 2 місяці такого спілкування він зізнався жінці у коханні та запросив до себе в гості. Для цього переконав жінку переказати на його рахунок кошти «на авіаквиток». Потім «закоханий» раптом зник.

За словами потерпілої, вона цілком довіряла чоловікові, адже той був надзвичайно тактовним та чутливим. Жінка не підозрювала, що втрапила у тенета шахрая. Уявляючи майбутню зустріч, вона здійснила кілька транзакцій на вказані ним рахунки на загальну суму 15 тисяч гривень.

Про «романтичні стосунки» жінки дізналась її донька, саме вона зателефонувала до поліції та повідомила про шахрайство. Перевіривши сторінку «лікаря» правоохоронці встановили, що особа вигадана.

Нині триває з’ясування всіх обставин та встановлення причетних до події осіб у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними під час спілкування з невідомими особами в соціальних мережах чи у месенджерах. Не повідомляйте їм конфіденційну інформацію, яка може бути використана для доступу до ваших рахунків чи акаунтів. За жодних обставин не переказуйте гроші незнайомцям, навіть якщо вони стверджують, що це необхідно для розв’язання важливого або термінового питання.

Бердичівський районний відділ поліції