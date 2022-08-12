Роменські поліцейські викрили інтернет-афериста

Співробітники сектору дізнання Роменського районного відділу поліції повідомили про підозру 39-річному жителю Чернігівщини, який під приводом продажу неіснуючого товару виманив у 34-річного чоловіка більше 20 000 гривень.

До правоохоронців із заявою про злочин звернувся 34-річний житель Київської області. Чоловік пояснив, що в одній із соціальних мереж знайшов оголошення про продаж мотоблоку. Доступна ціна якого його зацікавила.

Тож чоловік зателефонував продавцю та домовився про угоду, за результатом якої перерахував незнайомцю майже 22 000 гривень. Коли ж очікуваної посилки так і не отримав, зателефонував продавцю, але той перестав виходити на зв’язок. Відтак зрозумів, що став жертвою шахрая та відразу звернувся за допомогою до поліції.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що шахрай знімав гроші в одному з банкоматів міста Ромни. В результаті проведення ряду слідчих та оперативно-пошукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника. Ним виявився 39-річний житель сусідньої області.

Свій вчинок підозрюваний пояснив просто: хотів легко та швидко отримати гроші.

“Наразі сектором дізнання Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури 39-річному аферисту було повідомлено про підозру у вчинені кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 “Шахрайство” Кримінального кодексу України”, — коментує Марина Йосипенко, начальник сектору дізнання Роменського районного відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області