Російські пірати захопили два українських судна із мирними екіпажами — прикордонники

Оголосивши “контртерористичну операцію” в північно-західній частині Чорного моря, кораблі ВМС РФ захопили в полон ще два цивільних українських судна.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає УНН.

Танкер “Афіна” перебуваючи в територіальному морі Румунії, у 22 милях від острова Зміїний, отримав відкритим каналом зв’язку та безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Про це судновласник танкера “Афіна” негайно повідомив всі компетентні органи в Україні.

Тим часом відстежуючи рух суден в даному районі, морські прикордонники зафіксували факт різкої та нелогічної зміни курсу ще одним судном під українським прапором. Суховантаж “Принцеса Ніколь” з румунських вод так само прямував до острова Зміїний.

За даними прикордонників, майже одразу, як обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, на них було відключено АІС і припинили виходити на зв’язок.

А вже сьогоднішнім ранком системи автоматичної ідентифікації суден показали їх перебування у 18 милях від окупованого Криму, додали у ДПСУ.

“Таким чином, російські військові кораблі в черговий раз зухвало порушуючи норми міжнародного морського права, під прикриттям самопроголошеної контртерористичної операції здійснили піратське захоплення двох суден під Українським прапором із майже 50 мирними членами екіпажів”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Напередодні та сама група кораблів ВМС РФ захопила ПРС “Сапфір”, який вирушив до острова Зміїний з гуманітарною місією.