Російський шпигун намагався пройти стажування в Міжнародному кримінальному суді

Служба розвідки Нідерландів заявила у четвер, що виявила російського військового агента, який намагався використати вигадане ім’я для проникнення до Міжнародного кримінального суду (МКС), який розслідує звинувачення у військових злочинах в Україні.

Про це УНН інформує з посиланням на агенство Reuters.

«Сергій Володимирович Черкасов створив ретельно продуману легенду, засновану кілька років тому, щоб спробувати в’їхати до Нідерландів як громадянин Бразилії для проходження стажування в ICC у Гаазі у квітні», повідомив Reuters голова агентства.

«Це була довгострокова, багаторічна операція ГРУ, яка коштувала багато часу, енергії та грошей», — додав голава голландської розвідки Ерік Акербум.

У заяві Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) йдеться, що чоловіка, відомого під псевдонімом Віктора Мюллера Феррейра, арештували в аеропорту Нідерландів. Він був оголошений «небажаним» іноземцем і відправлений на наступний рейс назад до Бразилії, де його чекає судовий розгляд.

«Це ясно показує нам, що замишляють росіяни — намагаються отримати незаконний доступ до інформації в МКС. Ми класифікуємо це як загрозу високого рівня», — додав Акербум, заявивши, що МКС ухвалив шпигуна на стажування.

«Черкасов використав добре сконструйоване прикриття, під яким приховував усі свої зв’язки з росією загалом та з ГРУ зокрема», — йдеться у заяві розвідки.

Міжнародний кримінальний суд — глобальний трибунал з військових злочинів, до якого входять 123 держави-члени, розпочав розслідування в Україні через кілька днів після того, як 24 лютого путін ввів свої війська. Він вивчає звинувачення у військових злочинах, злочинах проти людяності та геноциді українців.

За останні роки голландці вислали понад 20 росіян, звинувачених у шпигунстві.

Серед них чотири особи, звинувачені у 2018 році у зломі Організації із заборони хімічної зброї, двоє обвинувачених у шпигунстві у корпоративному, високотехнологічному секторі у 2020 році та 17 підозрюваних оперативників, акредитованих як дипломати, які були депортовані.

росія відкинула всі звинувачення та у відповідь на останні висилки вислала 15 співробітників посольств та консульств Нідерландів з Москви та Санкт-Петербурга.