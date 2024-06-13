Російському воєначальнику, який керував захопленням Харківщини, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ідентифіковано та повідомлено про підозру ексначальнику штабу 11 армійського корпусу Балтійського флоту вмф рф за фактом ведення агресивних воєнних дій (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи командувачем угруповання військ зс рф «Балаклея», брав безпосередню участь в організації захоплення Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

Командувач віддавав бойові накази і розпорядження на підготовку та здійснення широкомасштабного вторгнення на територію України підпорядкованих йому підрозділів.

В оперативному підпорядкуванні командування військ «Балаклія» перебували розрахунки 300-мм реактивних системи залпового вогню 9К58 «Смерч», 203-мм самохідної гармати 2С7 «Піон», важких вогнеметних систем залпового вогню типу ТОС-1А, артилерійський розвідувальний комплекс «Зоопарк». Серед його підлеглих були 9 загін «Барс» – так звані добровольці «боевого армейского резерва страны», 126 полк військ національної гвардії федеральної служби військ нацгвардії рф та інші.

Володіючи розвідувальними даними та географічними координатами, необхідними для ведення воєнних дій щодо об’єктів цивільної інфраструктури, воєначальник керував агресивними воєнними діями із застосуванням озброєння. Його злочинні дії призвели до загибелі та поранення людей, руйнування та пошкоджень будівель, майна та інфраструктури.

За ведення агресивної війни у травні 2023 року указом президента рф він отримав військове звання «генерал-майор».

Згодом був призначений командувачем 58-ої загальновійськової армії південного во зс рф, яка відповідала за Запорізький напрям.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Офіс Генпрокурора