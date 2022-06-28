Росія намагалася втрутитись у роботу національного телемарафону

Кіберфахівці Служби безпеки України виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів.

Про це повідомляє СБУ на своєму офіційному Telegram-каналі.

Напередодні Дня Конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для деструктивних інформаційних операцій.

За повідомленням СБУ, ворожі хакери намагалися отримати доступ до відеопотоку прямої трансляції, стрічки новин прямого ефіру та окремих комп’ютерів співробітників, на яких ведеться робота з контентом.

Завдяки своєчасному виявленню та заходам, які вжила СБУ, несанкціонованим діям ворога вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися, оскільки кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль РФ для впливу на український інформаційний простір з метою поширення фейків і ведення гібридної війни.

«СБУ продовжує посилено працювати, аби забезпечити захист України у кіберпросторі», – наостанок наголошують у спецслужбі. // LB.ua