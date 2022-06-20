Росія погрожує Європі за «блокаду Калінінграда»

Росія заявила, що у них «розв’язані руки», якщо Євросоюз «не виправить ситуацію з блокадою Калінінграда».

Про це пише кремлівське видання «РИА Новости«, цитуючи голову комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрія Клімова: «Євросоюзу потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, або Росія розв’яже руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами».

Раніше влада Калінінградської області обіцяла «запропонувати вжити заходів з боку РФ», якщо Литва не скасує обмеження на транзит товарів до регіону.

Також вони називають заборону незаконною.

Раніше Губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що Литва перестала пропускати транзитні поїзди з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу. // УП