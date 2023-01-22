Росіян підозрюють в причетності до розсилки листів-бомб по Європі

Російських агентів підозрюють у керівництві ультраправим угрупованням, яке розсилало вибухівку в Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як пише видання, офіційні особи США стверджують, що операція могла бути сигналом Росії про те, що РФ та її прихильники можуть здійснити нові терористичні акції в Європі, включно зі столицями держав – членів Північноатлантичного альянсу, якщо країни продовжуватимуть підтримувати Україну.

Іспанські та іноземні слідчі з’ясували, хто наприкінці листопада та на початку грудня 2022 року надіслав шість листів-бомб переважно в Мадриді, включаючи офіційну резиденцію прем’єр-міністра Педро Санчеса, посольства США та України, Міністерство оборони.

“Ніхто не загинув під час атак, які офіційні особи США класифікують як тероризм. В результаті вибуху одного з пакетів постраждав співробітник посольства України. Проте американські та європейські офіційні особи вважають, що російські офіцери військової розвідки наказали групі бойовиків, яка насправді базувалася в Росії, здійснити цю кампанію, головними цілями якої були прем’єр-міністр, міністр оборони та іноземні дипломати, інші посадові особи”, – пише NYT.

За словами офіційних осіб, які наводить видання, слідчі зосередилися на “Російському імперському русі”, радикальному угрупованні, яке має членів і прихильників по всій Європі та центри військової підготовки в Санкт-Петербурзі. Вони додали, що група, яку Державний департамент США визнав глобальною терористичною організацією, потенційно має зв’язки з російськими спецслужбами. Важливі члени угруповання перебували в Іспанії, і поліція там відстежила їхні зв’язки з ультраправими іспанськими організаціями.

Представники США зауважують, що російські офіцери, які керували кампанією, мали намір застаты європейські уряди зненацька і, можливо, перевіряли проксі-групи на випадок, якщо Кремль вирішить ескалувати конфлікт.

“Це виглядає як попереджувальний постріл. Це Росія посилає сигнал про те, що вона готова використовувати терористів, щоб атакувати тилові райони Заходу”, – зазначив Натан Сейлз, колишній координатор Держдепартаменту США по боротьбі з тероризмом.