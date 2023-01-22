Росіян підозрюють в причетності до розсилки листів-бомб по Європі
Російських агентів підозрюють у керівництві ультраправим угрупованням, яке розсилало вибухівку в Іспанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Як пише видання, офіційні особи США стверджують, що операція могла бути сигналом Росії про те, що РФ та її прихильники можуть здійснити нові терористичні акції в Європі, включно зі столицями держав – членів Північноатлантичного альянсу, якщо країни продовжуватимуть підтримувати Україну.
Іспанські та іноземні слідчі з’ясували, хто наприкінці листопада та на початку грудня 2022 року надіслав шість листів-бомб переважно в Мадриді, включаючи офіційну резиденцію прем’єр-міністра Педро Санчеса, посольства США та України, Міністерство оборони.
“Ніхто не загинув під час атак, які офіційні особи США класифікують як тероризм. В результаті вибуху одного з пакетів постраждав співробітник посольства України. Проте американські та європейські офіційні особи вважають, що російські офіцери військової розвідки наказали групі бойовиків, яка насправді базувалася в Росії, здійснити цю кампанію, головними цілями якої були прем’єр-міністр, міністр оборони та іноземні дипломати, інші посадові особи”, – пише NYT.
За словами офіційних осіб, які наводить видання, слідчі зосередилися на “Російському імперському русі”, радикальному угрупованні, яке має членів і прихильників по всій Європі та центри військової підготовки в Санкт-Петербурзі. Вони додали, що група, яку Державний департамент США визнав глобальною терористичною організацією, потенційно має зв’язки з російськими спецслужбами. Важливі члени угруповання перебували в Іспанії, і поліція там відстежила їхні зв’язки з ультраправими іспанськими організаціями.
Представники США зауважують, що російські офіцери, які керували кампанією, мали намір застаты європейські уряди зненацька і, можливо, перевіряли проксі-групи на випадок, якщо Кремль вирішить ескалувати конфлікт.
“Це виглядає як попереджувальний постріл. Це Росія посилає сигнал про те, що вона готова використовувати терористів, щоб атакувати тилові райони Заходу”, – зазначив Натан Сейлз, колишній координатор Держдепартаменту США по боротьбі з тероризмом.