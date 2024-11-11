Росіяни атакували п’ятиповерхівку в Кривому Розі, є постраждалі

Російські загарбники атакували Кривий Ріг балістикою. Внаслідок обстрілу постраждали люди.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

“Пошкоджена п’ятиповерхівка. З’ясовуємо інформацію щодо постраждалих”, – заявив він.

Своє.чергою голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку.

“Триває аварійно-рятувальна операція. Ми всі на місці. І рятувальники, і медики, і комунальні служби”, – заявив він.

Вілкул додав, що внаслідок атаки є поранені, яких евакуювали до лікарні.