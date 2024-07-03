Росіяни стратили понад 110 українських полонених у в’язницях РФ

62 українських військових рашисти вбили під час здачі в полон.

Понад 110 військовополонених росіяни вбили у в’язницях РФ, під час здачі в полон російські окупанти вбили 62 військових ЗСУ.

Про це розповів керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в інтерв’ю Укрінформу.

За інформацією Бєлоусова, загалом понад 110 військовополонених ЗСУ були страчені уже після здачі в полон у місцях несвободи. Йдеться, зокрема, і про “Оленівку”.

Також відомо, що Офіс генпрокурора розслідує 28 кримінальних справ щодо страти 62 українських військових під час здачі в полон.

Бєлоусов: “Міжнародний кримінальний суд співпрацює з українськими правоохоронцями з приводу катувань українців в російському полоні”. // LB.ua