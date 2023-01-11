Росіянин відрубав голову дружині, вирішивши, що вона – прибулець

Чоловік розчленував труп своєї дружини, а потім подзвонив доньці і все їй розповів.

У Росії чоловік захопився святкуванням Нового року і скоїв злочин. Він відрубав дружині голову кухонною сокирою для м’яса. Виявилося, що на вбивство він пішов зі страху. Йому здалося, що жінка – гуманоїд.

Російські ЗМІ повідомляють, що інцидент стався в Іркутську. 54-річний чоловік зловживав алкоголем, під час чого він зловив себе на “цікавій” думці. П’яному росіянину здалося, що його дружина є небезпечним гуманоїдом.

Росіянин настільки повірив у свої абсурдні ідеї, що вирішив відразу ж вбити “прибульця”. Він схопив топірець для м’яса і почав шматувати їм свою дружину. Чоловік думав, що вбиває гуманоїда.

У підсумку, він відрубав своїй дружині голову. І тільки після вбивства чоловік зрозумів, що він накоїв. Росіянин подзвонив своїй дочці і про все їй розповів. Та викликала поліцію. Тепер “борця з прибульцями” затримали. // УНІАН