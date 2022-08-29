Хабар за надання в оренду бази відпочинку для розміщення тимчасово переміщених осіб – підозрюються директор та юрист підприємства

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури директору та юристу казенного підприємства повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, приватний підприємець мав намір взяти в оренду частину державної бази відпочинку в Броварському районі для проведення ремонтних робіт власним коштом та подальшого розміщення там тимчасово переміщених осіб. У свою чергу директор балансоутримуючого підприємства у змові з юристом за 20 тис грн обіцяли приватному підприємцю посприяти йому в цьому питанні в обхід встановленої законодавством процедури оренди державного майна.

Викрито та затримано вказаних осіб безпосередньо під час одержання грошових коштів. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура