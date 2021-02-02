Российский школьник поджег одноклассницу из-за отказа дать списать

В Самарской области ученик 6 класса поджег свою одноклассницу после уроков из-за того, что она не дала списать, сообщает пресс-служба прокуратуры. Таким изощренным способом мальчик пытался отомстить за полученную двойку.

Школьник не выучил домашнее задание, и его вызвали к доске. Произошло это на уроке иностранного языка. Молодой человек попытался подсмотреть в учебник одноклассницы, сидевшей за партой в первом ряду, но она закрыла книгу. Парень затаил злобу.

После уроков мальчик дождался обидчицы, подбежал к ней и облил антисептиком, после чего поджег куртку. Ту пришлось быстро снять и бросить в снег, сама ученица не пострадала, но изрядно испугалась.

В итоге о произошедшем узнали родители девочки, написавшее заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. // МК