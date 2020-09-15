Российский водитель изнасиловал, задушил и закопал молодую попутчицу

Сайт главка СКР по Иркутской области сообщил о начале процесса в областном суде по резонансному дело о жестоком убийстве 25-летней Надежды Поляковой. На скамье подсудимых находится 44 летний местный автолюбитель. Следствие считает именно его виновным в смерти девушки. При этом имени подсудимого В СКР не назвали.

Надежда пропала 23 мая. Ее искали в круглосуточном режиме. В итоге нашли человека, который подвез девушку до села Урик. Дальше след обрывался. Было известно только, что девушка искала попутные машины и здесь села в кабину какого-то грузовика.

По записям с камер видеонаблюдения был установлен номер этого автомобиля и 26 мая оперативники задержали водителя транспортного средства.

На допросе водитель признался, что он решил подбросить девушку до нужного ей места, но по дороге свернул с трассы, заехал в лес и там попутчицу изнасиловал. Потом испугавшись ответственности, он связал жертву, бросил в кузов и переехал на новое место. Там он задушил потерпевшую и закопал ее тело, а все ценные вещи, которые были при ней, забрал себе.

Место сокрытия тела, а также личные вещи погибшей обнаружены. Кроме этого в доме у подозреваемого нашли 20 кг марихуаны.

Подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. // МК