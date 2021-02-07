В Черноморске за вымогательство взяток задержали всю смену таможенников

В Одесской области сотрудники СБУ задержали смену сотрудников таможенного поста «Черноморский».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили собеседник в государственной таможенной службе Украины.

На территории таможенного поста провели срочный обыск для получения доказательств. У инспектора отдела таможенного оформления Евгения Гайдашенко изъяли две тысячи гривен и 550 долларов США.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»), которое было начато еще в декабре 2020 года.

Одному фигуранту вручили подозрение во взяточничестве, еще ряд сотрудников вызвали на допрос.