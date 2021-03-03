Россиянин насиловал дочь-школьницу в кровати рядом со спящей женой

Издевательства длились целый год

Мачеха спасла 13-летнюю девочку от отца-насильника, который издевался над дочкой на протяжении года. Женщина, заподозрив неладное, разговорила школьницу и убедила ее все рассказать бабушке.

Как удалось выяснить «МК», эта история началась в декабре 2019 года. В квартире в подмосковном Пушкино проживала обычная семья: 61-летняя бабушка — пенсионерка, ее 41-летний сын, работающий озеленителем, и 13-летняя внучка — школьница. Мама девочки умерла, когда ей было два годика, и ее роль на себя взяла бабушка. Через какое-то время мужчина привел в дом новую даму сердца. Именно сожительница стала замечать странное отношение отца к дочери, да и поведение самой школьницы изменилось, она стала более замкнутой и печальной. В январе этого года мачехе удалось вызвать девочку на откровенный разговор, и та поведала страшную историю.

В декабре 2019 года, когда ей было еще 12 лет, пьяный отец уложил дочку спать между собой и своей гражданской женой. А когда проснулся, то стал приставать к дочке. Кому-то рассказать об этом школьница не решилась, да и отец запретил. В дальнейшем мужчина насиловал девочку сначала два раза в месяц, а потом и по восемь раз. Практически всегда при этом он был пьяным. Девочке было очень стыдно, да и страх кому-то рассказать о насилии со стороны отца не покидал ее.

Услышав эту дикую историю, женщина, позабыв про чувства к некогда любимому человеку, настояла, чтобы девочка все рассказала бабушке.

Когда пенсионерка узнала об этом, то сразу побежала в полицию с заявлением. Насильника задержали, он не стал ничего скрывать и признал вину.

Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области в отношении педофила возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), решается вопрос об избрании меры пресечения.