Россиянин зарезал приятеля, а затем изнасиловал его любовницу и ее дочь

После расправы над другом житель Набережных Челнов, угрожая, изнасиловал любовницу убитого и сексуально надругался над ее шестилетней дочерью.

Об этом KazanFirst сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее KazanFirst писал, что 3 ноября преступник пришел в гости к другу, проживавшему в квартире дома на улице 40 лет Победы. Мужчины выпили. Во время застолья хозяин жилища повздорил с приятелем. Последний набросился на челнинца с ножом. Удары пришлись на шею, спину и грудь. Потерпевший скончался на месте. Ему было 38 лет.

Однако этого злоумышленнику показалось мало. Он набросился на 35-летнюю сожительницу убитого и изнасиловал ее в то время как в квартире находилась маленькая дочка женщины. Оставив жертву, мужчина переключился на ребенка.

Нападавшего удалось задержать. Против него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Расследование взяли на особый контроль в профильном отделе прокуратуры Татарстана.