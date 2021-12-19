Россиянка пыталась въехать в Украину на краденом кроссовере Toyota C-HR

Похищенный в Германии кроссовер «Toyota C-HR” 2016 года выпуска обнаружили на границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда.

Именно на этом авто в Украину пыталась попасть гражданка РФ, передает УНН со ссылкой на пограничников.

Попасть в Украину машиной, которая находилась в международном розыске, пыталась 38-летняя гражданка России. Женщина пересекала границу в пункте пропуска “Лужанка”. Во время мероприятий пограничного контроля на транспортное средство сработала база данных Интерпола.

Оказалось, что в январе 2021 года авто, которым управляла россиянка, было угнано на территории Германии.

О данном факте пограничники проинформировали сотрудников Укрбюро Интерпола в Киеве, которые подтвердили факт похищения.

Установленным порядком пограничники передали транспортное средство сотрудникам Национальной полиции.