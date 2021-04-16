Россиянка с поддельным ПЦР-тестом предлагала сумским пограничникам взятку

На днях в пункт пропуска «Бачевск» прибыла гражданка РФ, которая следовала в Украину в пешем порядке. Во время проверки у охранников границы возникли сомнения в подлинности предоставленной иностранкой справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.

В ходе общения с правоохранителями женщина призналась, что тест на COVID-19 она не сдавала, а справку купила в московском метро.

Чтобы попасть в Украину по поддельному ПЦР-тесту, 43-летняя россиянка предложила пограничнику взятку в размере 3000 российских рублей.

Пограничники передали женщину работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения ею уголовных преступлений, предусмотренных ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. // Ваш шанс