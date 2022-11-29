Розбещувача малолітнього хлопчика судитимуть на Кіровоградщині

Судитимуть мешканця Долинського району за вчинення розпусних дій відносно 13-річного хлопчика. Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України. За скоєне чоловікові загрожує до 8 років ув’язнення.

Слідством встановлено, що обвинувачений затяг хлопчика до кущів, де і вчинив відносно нього розпусні дії. Подія мала місце влітку цього року в одному із сіл Долинського району.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Кропивницького районного управління поліції ГУНПУ в області за процесуального керівництва Знам’янської окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура