Розбій і незаконне заволодіння майже 1,2 млн. доларів: підозрюваного взято під варту

4 вересня 2020 року Фрунзенський районний суд м. Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави чоловіку, який підозрюється у вчиненні розбою, спрямованого на заволодіння майном в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного із проникненням до іншого приміщення (ч. 4 ст.187 КК України).

Як повідомлялось раніше, досудовим розслідуванням встановлено, що 2 вересня 2020 року троє чоловіків проникли на територію офісу, розташованого в Немишлянському районі м. Харкова. Зловмисники здійснили напад на засновника товариства з обмеженою відповідальністю, наносячи йому удари та погрожуючи пістолетом.

Зв’язавши чоловіка пластиковими хомутами, злочинці знайшли ключі від сейфу та заволоділи коштами, які належать потерпілому, а саме: майже 1,2 млн доларів США, 50 тис. євро, 500 тис. грн.

4 вересня 2020 року затримано одного з нападників. Ним виявився 60-річний чоловік, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності.

У ході обшуків також вилучено 100 тис. доларів США, 45 тис. грн, балаклави, рації, та камуфляжний одяг.

Досудове розслідування здійснює СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСР Харківської області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області