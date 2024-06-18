Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті чоловіка в Лубнах

До Лубенського райвідділу поліції 18 червня близько восьмої години надійшло повідомлення від перехожих, що в місті Лубни по вулиці Метеорологічній виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Поліція встановлює обставини події.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, спеціалісти-криміналісти та судово-медичний експерт. Поліцейські встановили особу померлого. Ним виявився місцевий мешканець 1990 року народження. Наразі тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчими поліції Лубенщини, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовують слідчі.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)