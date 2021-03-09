Киянина затримали за підозрою у вбивстві знайомого

Між чоловіками виник конфлікт через ревнощі до жінки, в ході якого зловмисник схопив зі столу ніж та декілька разів ударив ним опонента у груди. Потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на вулиці Львівській в сусідній квартирі чути крики про допомогу. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські.

Прибувши за вказаною адресою, двері помешкання відчинила жінка, яка, побачивши правоохоронців, замкнулася всередині. Інспектори встигли помітити на підлозі квартири плями, схожі на кров, та викликали підмогу. Поліцейські, які приїхали на допомогу, побачили чоловіка, котрий вистрибнув з вікна квартири та намагався сховатися у кущах. Ймовірного зловмисника затримали для з’ясування обставин викликали слідчо-оперативну групу.

Зі слів начальника Святошинського управління поліції Сергія Чернишева, у квартирі правоохоронці виявили на підлозі непритомного хлопця. Поліцейські негайно викликали «швидку», проте потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги:

«Ми з’ясували, що власниця квартири розпивала алкоголь спільно зі своїм співмешканцем та колишнім чоловіком. Між 29-річним хлопцем та гостем виник конфлікт через ревнощі, а згодом і бійка, в ході якої колишній чоловік схопив зі столу ніж та декілька разів ударив ним опонента у груди. За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок проникаючого поранення грудей та ушкодження внутрішніх органів».

53-річного киянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Криміналісти вилучили ніж зі слідами речовини бурого кольору та відбитки пальців, які направили на експертизу.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 8 фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а судом обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Києва