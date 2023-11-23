Розбійники з Шепетівщини проведуть за ґратами 9 років

За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок Ізяславського районного суду, яким двох 37-річних чоловіків засуджено за розбій (ч. 3 ст. 187 КК України).

Напередодні Нового 2022 року захмелілі після спільного застілля чоловіки вирішили «піти на злочин» у сусіднє село.

Знаючи, що літня жінка проживає сама, через вікно вони проникли на веранду її будинку, а потім, вибивши наступні двері, потрапили до потерпілої.

Аби старенька віддала гроші, розбійники били, душили її подушкою, рушником та залякували ножем.

Коли потерпіла все-таки віддала нападникам більше 13 тисяч гривень, вони покинули місце злочину.

Завдяки оперативності працівників поліції спільників затримано того ж дня.

Вироком суду першої інстанції одному із засуджених призначено покарання у виді 9 років, а іншому – 9 років 6 місяців позбавлення волі.

Сторона захисту оскаржила рішення в апеляційному порядку, однак апеляційний суд залишив вирок без змін, а апеляційні скарги захисників – без задоволення.

Майно обох розбійників підлягає конфіскації в дохід держави.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури