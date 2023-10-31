Розкрадання ₴3 млн. під час ремонту футбольного поля для дітей – судитимуть заступника директора КП

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора КП «Спортивний комплекс» за обвинуваченням у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між комунальним підприємством «Спортивний комплекс», який підпорядковується Департаменту молоді та спорту КМДА, та підрядною організацією були укладені договори на капітальний ремонт футбольного поля з легкоатлетичними доріжками, а також спортивних майданчиків.

Керівник підрядної організації вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт, вказавши, що роботи, передбачені договором, виконані у повному обсязі.

У свою чергу заступник директора з адміністративно-господарських робіт підписав ці документи без будь-яких зауважень.

Проведеними експертними дослідженнями встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт завищені, а розмір збитків столичному бюджету складає майже 3 млн гривень.

Раніше, у цьому ж кримінальному проваджені окружна прокуратура повідомила про підозру керівнику підрядної організації у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура