Розкрадання нафти на ₴2 млн. під виглядом технологічних послуг

На Прикарпатті поліція викрила учасників злочинного угруповання

Серед учасників — службові особи регіонального підприємства паливно-енергетичної сфери та кілька приватних структур.

Учасники угруповання займалися розкраданням паливо-мастильних матеріалів, у тому числі і нафти. Маскували свої злочинні дії під виглядом надання офіційних технологічних послуг з очистки ємностей та вивезення відходів. Натомість спецтранспортом вивозили сировину – нафту. Викрадене зловмисники збували через підконтрольні мережі АЗС в обхід будь-яких податкових платежів.

Національна поліція України