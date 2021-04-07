На Дніпропетровщині злочинну групу затримали за серію крадіжок із підприємства, яке має стратегічне значення для держави

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції затримали сімох активних учасників злочинної групи під час вчинення крадіжки силового обладнання головного трансформатора тягового агрегату, яке використовується для видобування корисних копалин. Крім того, встановлено причетність зловмисників до серії аналогічних злочинів. Сума збитків у результаті їхньої протиправної діяльності становить сім мільйонів гривень.

Вчора, 6 квітня, під час оперативного супроводу кримінального провадження, у Кривому Розі поліцейські затримали злочинну групу із ознаками організованості. До її складу входило сім осіб, у тому числі охоронці вказаного підприємства. Зловмисники вчиняли крадіжки обладнання для видобування корисних копалин на території підприємства, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Затримання відбулося відразу після того, як фігуранти скоїли крадіжку силового обладнання головного трансформатора тягового агрегату (однофазний промисловий електровоз). Сума збитків становить близько мільйона гривень.

Спецоперацію провели оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції, управління карного розшуку та слідчого управління поліції Дніпропетровщини під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області та за силової підтримки співробітників полку особливого призначення.

Наразі поліцейські провели 30 санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили речові докази, що підтверджують причетність учасників групи до серії аналогічних злочинів, а також обладнання, яке вони використовували, і автомобілі. Сума завданих збитків становить сім мільйонів гривень.

Зловмисникам повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України