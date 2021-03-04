Розкрадання понад ₴800 тис. під час ремонту дороги – на Херсонщині судитимуть інженера технагляду

Херсонською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду за фактом пособництва у заволодінні чужим майном, вчиненому у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та підроблення офіційного документа (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, у 2018 році під час виконання капітального ремонту дорожнього покриття в смт Нововоронцовка інженер провів огляд та дав оцінку результатам виконаних робіт, підписавши відповідні акти. Натомість фактично роботи проведені не в повному обсязі, а їх вартість завищена. Як наслідок, на підставі цих документів на користь двох фірм-підрядників безпідставно перераховано понад 800 тис грн бюджетних коштів, чим державі завдано збитки.

Прокурором в інтересах держави у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов. З метою відшкодування збитків, заподіяних злочином, на майно обвинуваченого накладено арешт.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури